С любыми двумя словосочетаниями составьте предложения с однородными членами: Движущиеся предметы, прибывающая(убывающая) вода, растаявшего льда, зажмурившегося мальчика, расцветший(увядший) цветок, смеющаяся девочка, потрескав...

Русский язык

С любыми двумя словосочетаниями составьте предложения с однородными членами: Движущиеся предметы, прибывающая(убывающая) вода, растаявшего льда, зажмурившегося мальчика, расцветший(увядший) цветок, смеющаяся девочка, потрескавшиеся губы, колеблющийся тростник, грохочущий локомотив, расколовшийся орех. Заранее спасибо))

Автор: Гость