С любыми двумя словосочетаниями составьте предложения с однородными членами: Движущиеся предметы, прибывающая(убывающая) вода, растаявшего льда, зажмурившегося мальчика, расцветший(увядший) цветок, смеющаяся девочка, потрескав...

Русский язык
С любыми двумя словосочетаниями составьте предложения с однородными членами: Движущиеся предметы, прибывающая(убывающая) вода, растаявшего льда, зажмурившегося мальчика, расцветший(увядший) цветок, смеющаяся девочка, потрескавшиеся губы, колеблющийся тростник, грохочущий локомотив, расколовшийся орех. Заранее спасибо))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Растаявшего льда. зажмурившегося мальчика. расцветший цветок, потрескавшиеся губы, расколовшийся орех 1 остальное 2
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