Как вы оцениваете итоги крестовых походов срочно побольше

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*Цели-Официальной целью первых Крестовых походов было освобождение Гроба Господнего от «неверных» мусульман, которые, как тогда считалось, кощунствуют над святыней. Католическая церковь смогла профессионально внушить участникам Крестовых походов, что их героизм будет вознагражден Богом прощением всех их земных грехов.Первый Крестовый поход датируется 1096 г. Основной характеристикой его является то, что участники похода были разных социальных классов: от феодалов до крестьян. Участие в Первом Крестовом походе принимали представители Европы и, уже православной на то время Византии. Несмотря на внутреннюю разобщенность, участникам Крестового похода удалось, путем страшных кровопролитий захватить Иерусалим. За два столетия католической церкви удалось организовать восемь Крестовых походов, большинство из них было направленно не только на Восток, но и на территории Прибалтики. *Итоги-Почти 200 лет из христианских государствЗападной Европы на Восток отправлялись рыцари в военные походы. Началось это осенью 1095 года, когда папа Римский Урбан II произнес проповедь. Он призвал христиан в поход для освобождения Святой Земли и Гроба Господня в Иерусалиме. Эти святыни были заняты мусульманами. Пока они находились в руках арабов, паломники из Европы могли спокойно путешествовать. Но в это время пришли новые завоеватели, турки-сельджуки. Они угрожали уже Константинополю. Пламенная речь папы Римского произвела огромное впечатление на слушателей. Под крики толпы «Так хочет Бог!» , ставшими позднее боевым кличем крестоносцев, многие тут же дали обет идти против неверных и нашили себе на плечо кресты, отчего и получили название «крестоносцев» , а походы — «крестовых» . В первом походе участвовали в основном плохо вооруженные и бедные рыцари, и он потерпел неудачу. Со следующего, 1096 года, начался отсчет Крестовых походов. Войска крестоносцев теперь были многочисленными и хорошо вооруженными. 15 июля 1099 года они взяли Иерусалим, устроив страшную резню среди мусульман. На захваченных землях крестоносцы создали четыре государства: Иерусалимское королевство, графство Триполи, Антиохийское княжество и Эдесское графство. Войско Иерусалимского королевства составляли рыцари духовно- рыцарских Орденов — Тамплиеры, Госпитальеры и Меченосцы. Всего Крестовых походов было восемь. Они часто возглавлялись европейскими государями. Например, Ричард Львиное Сердце большую часть своей сознательной жизни провел в походах, в Англии почти и не бывал. А французский король Людовик IX был провозглашен святым за то, что организовал несколько походов. Но жаркий климат Востока был непривычен для европейцев, здесь они встретились с неизвестными болезнями. Им тяжело было здесь жить и сражаться в своих доспехах. По естественным причинам (детей у христиан было гораздо меньше) государствам крестоносцев требовался приток «свежей крови» из Европы, а это не всегда было возможно. Многие походы носили откровенно грабительский характер. Так, в 1204 году крестоносцы захватили и разграбили христианский Константинополь. В королевствах крестоносцев сохранялась европейская рыцарская культура. Подвиги воспевались в рыцарских романах, в поэзии менестрелей. Все труднее и труднее становилось обороняться от мусульман. И в Европе собирать войско становилось все тяжелее. Напрасно призывала Церковь. Раздоры между христианскими государями мешали объединению. В 1291 году пал последний оплот крестоносцев — крепость Акра. И по сей день спорят историки о значении Крестовых походов. Сыграли ли они какую- то роль в установлении культурных контактов между Западом и Востоком или скорее помешали? Кроме Крестовых походов на Восток, папа Римский объявлял крестовыми и походы против еретиков, против язычников в Пруссии и Литве.