Номер 123 помогите срочноо

Гость: Гость:

утро С каждым часом ночь холодеет. К рассвету воздух уже обжигает лицо лёгким морозом. Полотнища палатки чуть - чуть провисает, и трава седеет от первого утренника. Пора вставать! На востоке уже наливается тихим светом заря, уже виднеются огромные очертания ив, уже меркнут звезды.