Номер 123 помогите срочноо
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Номер 123 помогите срочноо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
утро С каждым часом ночь холодеет. К рассвету воздух уже обжигает лицо лёгким морозом. Полотнища палатки чуть - чуть провисает, и трава седеет от первого утренника. Пора вставать! На востоке уже наливается тихим светом заря, уже виднеются огромные очертания ив, уже меркнут звезды.
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