Из посёлка А по прямой дороге выехал велосипедист. Когда он проехал 1 км, вдогонку ??му выехал мотоциклист со скоростью в 7 раз больше скорости велосипедиста и догнал его в посёлке В. Определить расстояние между посёлками

Физика

Из посёлка А по прямой дороге выехал велосипедист. Когда он проехал 1 км, вдогонку ??му выехал мотоциклист со скоростью в 7 раз больше скорости велосипедиста и догнал его в посёлке В. Определить расстояние между посёлками

Автор: Гость