Используя информационные ресурсы, подготовьте обзор роли кишечнополостных в при??оде, их практического значения для человека.
Биология
Используя информационные ресурсы, подготовьте обзор роли кишечнополостных в при??оде, их практического значения для человека.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Компонент пищевой цепи Медузы-объект промысла,как пищевой продукт некоторые-ядовитые животные скелет кораллов образует месторождения извести участвуют в очищении морской воды основа для формирования коралловых рифов
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