Шерлок Хемлок-известный сыщик.Он быстро определил ,кто есть кто на двух портретах.Подберите и вы описание к каждому портрету и поставьте соответствующие цыфры перед каждым предложением.

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Шерлок Хемлок-известный сыщик.Он быстро определил ,кто есть кто на двух портретах.Подберите и вы описание к каждому портрету и поставьте соответствующие цыфры перед каждым предложением.

Автор: Гость