Если наклеить на лист кусочки бумаги, пожет получиться прекрасная
Русский язык
Если наклеить на лист кусочки бумаги, пожет получиться прекрасная
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аппликация.Надо ведь дополнить?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
При покупке 4 пачек масла заплатили 256 руб. Сколько стоят 7 таких пачек? Сколько сто??т 8 таких же пачек?
Биология
Используя информационные ресурсы, подготовьте обзор роли кишечнополостных в при??оде, их практического значения для человека.