Тигровый питон бывает длиной 65дм. Это на 100см больше королевской кобры и на 5 м короче крупной анаконды. Запиши длину этих змей в метрах и сантиметрах. спасибо

Математика

Тигровый питон бывает длиной 65дм. Это на 100см больше королевской кобры и на 5 м короче крупной анаконды. Запиши длину этих змей в метрах и сантиметрах. спасибо

Автор: Гость