Тигровый питон бывает длиной 65дм. Это на 100см больше королевской кобры и на 5 м короче крупной анаконды. Запиши длину этих змей в метрах и сантиметрах. спасибо
Математика
Тигровый питон бывает длиной 65дм. Это на 100см больше королевской кобры и на 5 м короче крупной анаконды. Запиши длину этих змей в метрах и сантиметрах. спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 65*10=650 (см) - тигровый питон 2) 650-100=550 (см) - королевская кобра 3) 650+5=655 (см) - крупная анаконда 1)650см/100=6.5м - тигровый питон 2) 550см/100=5.5м - королевская кобра 3) 655см/100=6.55м - крупная анаконда
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