На весы положили 3 одинаковых по массе дыни .Одну из дынь заменили арбузом ,который в 2 раза тяжелее дыни . Весы показали 16 кг. Какова масса дыни?
Алгебра
На весы положили 3 одинаковых по массе дыни .Одну из дынь заменили арбузом ,который в 2 раза тяжелее дыни . Весы показали 16 кг. Какова масса дыни?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D - x kg ; A - 2x kg 3x-x+2x = 16 4x = 16 x = 4 kg это и ест масса дыни
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