На весы положили 3 одинаковых по массе дыни .Одну из дынь заменили арбузом ,который в 2 раза тяжелее дыни . Весы показали 16 кг. Какова масса дыни?

Алгебра
На весы положили 3 одинаковых по массе дыни .Одну из дынь заменили арбузом ,который в 2 раза тяжелее дыни . Весы показали 16 кг. Какова масса дыни?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D - x kg ;  A  - 2x kg 3x-x+2x = 16 4x = 16   x = 4 kg   это  и  ест  масса  дыни
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