На весы положили 3 одинаковых по массе дыни .Одну из дынь заменили арбузом ,который в 2 раза тяжелее дыни . Весы показали 16 кг. Какова масса дыни?

Алгебра

На весы положили 3 одинаковых по массе дыни .Одну из дынь заменили арбузом ,который в 2 раза тяжелее дыни . Весы показали 16 кг. Какова масса дыни?

Автор: Гость