Рассказ про витамины

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О том, что витамины полезны, знает каждый современный человек. А вот, какой витамин за что «отвечает»?Витамин А благотворно влияет на зрение, повышает сопротивляемость организма. Этим витамином богаты жир печени некоторых животных и рыб, а также яйца. Содержится он в молоке, сливочном масле. В некоторых растительных продуктах присутствует каротин, который в организме превращается в витамин А. Каротин усваивается организмом только в том случае, если овощи, в которых он содержится, употребляют вместе с жирами.Витамин С (аскорбиновая кислота) повышает сопротивляемость организма к простудным заболеваниям, способствует укреплению зубов, костей и кровеносных сосудов. Источниками витамина С являются капуста, лук, сладкий перец, баклажаны, картофель, щавель, смородина, рябина, шиповник, клюква, брусника, крыжовник, цитрусовые.Витамин D необходим в большом количестве для роста организма, особенно зубов и костей. Наличие витамина D способствует усвоению организмом кальция и фосфора, которые попадают в кровь и затем откладываются в растущих костях. Недостаток этого витамина вызывает заболевание, называемое рахитом, проявляющееся в размягчении и искривлении костей, плохих зубах, ослабленных мускулах и связках. Витамин D вырабатывается под воздействием солнечных лучей. Много витамина D в рыбе, сливочном масле, яйцах и свежей зелени.Витамин Е повышает устойчивость к заболеваниям у людей всех возрастов и является антиоксидантом — средством, выводящим из организма вредные вещества. Он содержится в свежей растительной пище и применяется для лечения и профилактики различных заболеваний.Витамины группы В играют для организма человека важную роль. Они стимулируют работу защитной системы во время стрессов, различных заболеваний и травм. Их нехватка может негативно сказаться на здоровье.