С возражениями b+ 18 Поставь вместо b 0; 2; 5; 10. Запиши выражения и вычисли их значения ??аблюдай Как изменяется значение являются выражения

Математика

С возражениями b+ 18 Поставь вместо b 0; 2; 5; 10. Запиши выражения и вычисли их значения ??аблюдай Как изменяется значение являются выражения

Автор: Гость