С возражениями b+ 18 Поставь вместо b 0; 2; 5; 10. Запиши выражения и вычисли их значения ??аблюдай Как изменяется значение являются выражения
Математика
С возражениями b+ 18 Поставь вместо b 0; 2; 5; 10. Запиши выражения и вычисли их значения ??аблюдай Как изменяется значение являются выражения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+18=20,5+18=23,10+18=28
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