Маша положила на стол 9 дес. Палочек а миша взял 1 дес. Сколько дес. Осталось?Сколько это палочек?

Математика
Маша положила на стол 9 дес. Палочек а миша взял 1 дес. Сколько дес. Осталось?Сколько это палочек?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9-1=8(дес.) 9дес. = 90, 1дес.=10, 8дес.=80
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