Маша положила на стол 9 дес. Палочек а миша взял 1 дес. Сколько дес. Осталось?Сколько это палочек?

Математика

Маша положила на стол 9 дес. Палочек а миша взял 1 дес. Сколько дес. Осталось?Сколько это палочек?

Автор: Гость