Помогите пожалуйста решить задание номер 10
Математика
Помогите пожалуйста решить задание номер 10
Ответ(ы) на вопрос:
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А) 4, 6, 1 б) 44, 32 неверные в) -4, -2, -7
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