В первый день было продано 150 привезённых из питомников ёлок, во второй день 20% от этого числа, а в третий день 50% от числа проданных в первые два дня. Сколько было продано ёлок за три дня?

Математика
В первый день было продано 150 привезённых из питомников ёлок, во второй день 20% от этого числа, а в третий день 50% от числа проданных в первые два дня. Сколько было продано ёлок за три дня?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 день - 150 елок 2 день - 20% от 150  150/100Х20=30 елок 3 день 50% от 180 шт (150+30)=елок за три дня 150+30+90=елок
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