В первый день было продано 150 привезённых из питомников ёлок, во второй день 20% от этого числа, а в третий день 50% от числа проданных в первые два дня. Сколько было продано ёлок за три дня?

Математика

В первый день было продано 150 привезённых из питомников ёлок, во второй день 20% от этого числа, а в третий день 50% от числа проданных в первые два дня. Сколько было продано ёлок за три дня?

Автор: Гость