От двух пристаней отправились одновременно навстречу друг другу по реке два кате??а.один шел мо скоростью 17 км/ч другой 24км/ч какое расстояние будет между катерами через 2часа после начала движения?
Математика
От двух пристаней отправились одновременно навстречу друг другу по реке два кате??а.один шел мо скоростью 17 км/ч другой 24км/ч какое расстояние будет между катерами через 2часа после начала движения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17+24=41км/ч скорость сближения 41*2=82
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