От двух пристаней отправились одновременно навстречу друг другу по реке два кате??а.один шел мо скоростью 17 км/ч другой 24км/ч какое расстояние будет между катерами через 2часа после начала движения?

Математика

От двух пристаней отправились одновременно навстречу друг другу по реке два кате??а.один шел мо скоростью 17 км/ч другой 24км/ч какое расстояние будет между катерами через 2часа после начала движения?

Автор: Гость