От двух пристаней отправились одновременно навстречу друг другу по реке два кате??а.один шел мо скоростью 17 км/ч другой 24км/ч какое расстояние будет между катерами через 2часа после начала движения?

Математика
От двух пристаней отправились одновременно навстречу друг другу по реке два кате??а.один шел мо скоростью 17 км/ч другой 24км/ч какое расстояние будет между катерами через 2часа после начала движения?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17+24=41км/ч скорость сближения 41*2=82
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Всё о сын есім помоги пожалуйста
Ответить
Математика
A+21000=100000 y•4=560000 b-47000=100000 Помогите решить уравнение!!!!пожалуйста .
Ответить
Окружающий мир
Разноуровневые задания 2 класс страница24 задание 3
Ответить
Русский язык
214 ............................
Ответить
Английский язык
5 предложений на тему социальные сети
Ответить