5 предложений на тему социальные сети
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5 предложений на тему социальные сети
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Соцеальные сети влеяют на псики и характер ребенка2.Социальные сети мешают ребёнку делать домашнее задание3.В социальных сетях может быть плохая и не приличная картинка и рассказ
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