Музей Сказок посещают группами с одинаковым числом детей в каждой группе. За два дня в музее побывало 180 детей; 5 групп в первый день и 4 группы во второй день. Сколько детей посетило Музей Сказок в каждый из этих дней?
Математика
Музей Сказок посещают группами с одинаковым числом детей в каждой группе. За два дня в музее побывало 180 детей; 5 групп в первый день и 4 группы во второй день. Сколько детей посетило Музей Сказок в каждый из этих дней?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+4=9 групп всего 180:9=20 человек в группе 20 х 5=100 человек в первый день 180-100=80 человек во второй день
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