Какие регионы мира охватили своим влиянием Кврла Великого византийской империи и арабского халифата
История
Какие регионы мира охватили своим влиянием Кврла Великого византийской империи и арабского халифата
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Гость:
Изанти́йская импе́рия, Византи́я, Восточная Римская империя (395—1453) — государство ... После славянских, лангобардских, вестготских и арабских завоеваний .... обеспечить во всём внешнем мирепрестиж и влияние империи. .... В 800 году Карл Великий объявил о восстановлении Западной Римской империи
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