Прочитай текст . Спиши . Вставь пропущенные буквы . Подчеркни имена существительные . Дуб - т. .плолюбивое и св. ..толюбивое дерево . В л. .сах д. ..лёного севера дубов не увидишь . На высоких г. .рах и ровных просторах много з...
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Прочитай текст . Спиши . Вставь пропущенные буквы . Подчеркни имена существительные . Дуб - т. .плолюбивое и св. ..толюбивое дерево . В л. .сах д. ..лёного севера дубов не увидишь . На высоких г. .рах и ровных просторах много з. ..лёных развесистых дубов . Ств. ..лы старых дубов возносятся высоко - выс. ..ко в небо . Дикие кабаны собирают под ними жёлуди . Несмотря на св. ..ю силу , дуб - дер. ..во нежное , б. ..ится кре. ..ких м. ..розов . Растёт дуб очень медленно . Уёные - л. ..соводы утверждают , что некоторые дубы живут до тысячи лет .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ТЕплолюбивое, свЕтолюбивое, лЕсах, дАлекого, гОрах, зЕленых, ствОлы, высОко, свОю, дерЕво, бОится, креПких, мОрозов, лЕсоводы. теперь существительные: дуб, дерево, лесах, севера, дубов, горах, просторах, дубов, стволы, дубов, небо, кабаны, желуди, силу, дуб, дерево, морозов, дуб, ученые, лесоводы, дубы, лет.
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