Подберите и запишите по 2-3 слова с каждым конем
Русский язык
Подберите и запишите по 2-3 слова с каждым конем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вар - отвар, варенье, варево вед - ведущий, сведенье воз - возница, привоз вод - водяной, свод, привод кол - прикол, скол коп - подкоп, окоп лов - улов, отлов мер - примерка, мерка мет - метка, отметка ход - приход, доход, ходок
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