Арбуз тяжелее дыни на 700 г а их общая масса 5 кг 500 г. Найдите массу арбуза. составьте уравнение
Математика
Арбуз тяжелее дыни на 700 г а их общая масса 5 кг 500 г. Найдите массу арбуза. составьте уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масса арбуза - х г Масса дыни - (х-700)г Всего(фигурная скобка сбоку) 5500г х+х-700=5500 2х=5500+700 2х=6200 х=6200:2 х=3100 3100г=3 кг 100г Ответ: масса арбуза 3 кг 100г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Помогите приведите пример использования функции получения псевдослучайного числа. ТЕМА числовые функции.
Английский язык
Математика
А)вася купил 30 булочек по 5 руб.а маша - 5 булочек по 30 руб.кто заплатил больше денег? Б)у васи 250руб.Сколько у него осталось денег? ..на ск...