Арбуз тяжелее дыни на 700 г а их общая масса 5 кг 500 г. Найдите массу арбуза. составьте уравнение

Математика

Арбуз тяжелее дыни на 700 г а их общая масса 5 кг 500 г. Найдите массу арбуза. составьте уравнение

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