Помогите приведите пример использования функции получения псевдослучайного числа. ТЕМА числовые функции.
Информатика
Помогите приведите пример использования функции получения псевдослучайного числа. ТЕМА числовые функции.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так, значит пеши 1010101010лол101010101010
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