Морфемный разбор командир, дивизия, батальон
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Морфемный разбор командир, дивизия, батальон
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Командир ком-корень ан суфф. дир суфф дивизия дивиз корень, ия оконч. батальон - баталь корень, он суфф.
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