Выпишите дополнение вместе с теми словами, от которых они зависят 1. Октябрь прок??ывает дороги желтым ковром. 2. Сойка разгребает листья, ищит упавший орех. 3. Зима выживает перелётных птиц. 4. Бобры готовят корм. 5. Охотник ...

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Выпишите дополнение вместе с теми словами, от которых они зависят 1. Октябрь прок??ывает дороги желтым ковром. 2. Сойка разгребает листья, ищит упавший орех. 3. Зима выживает перелётных птиц. 4. Бобры готовят корм. 5. Охотник расскажите о пустынных полях.

Автор: Гость