Выпишите дополнение вместе с теми словами, от которых они зависят 1. Октябрь прок??ывает дороги желтым ковром. 2. Сойка разгребает листья, ищит упавший орех. 3. Зима выживает перелётных птиц. 4. Бобры готовят корм. 5. Охотник ...
Русский язык
Выпишите дополнение вместе с теми словами, от которых они зависят 1. Октябрь прок??ывает дороги желтым ковром. 2. Сойка разгребает листья, ищит упавший орех. 3. Зима выживает перелётных птиц. 4. Бобры готовят корм. 5. Охотник расскажите о пустынных полях.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. дороги, ковром 2.листья, орех 3. птиц 4.корм 5.полях
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Другие предметы
Математика
Помогите решить задачу.Условие:Высота надводной части айзберга 30м,это восьмая ча??ть всей его высоты.На какую глубину айсберг уходит под воду. Нап...