Какие свойства не являются свойствами живого? а) дыхание б)размножение в)рост г)обмен веществ

Биология
Какие свойства не являются свойствами живого? а) дыхание б)размножение в)рост г)обмен веществ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) рост.... Понятно!!!
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