А)вася купил 30 булочек по 5 руб.а маша - 5 булочек по 30 руб.кто заплатил больше денег? Б)у васи 250руб.Сколько у него осталось денег? ..на сколько больше он истратил денег , чем у него осталось? в) у маши было 200 руб.на с...

Математика

А)вася купил 30 булочек по 5 руб.а маша - 5 булочек по 30 руб.кто заплатил больше денег? Б)у васи 250руб.Сколько у него осталось денег? ..на сколько больше он истратил денег , чем у него осталось? в) у маши было 200 руб.на сколько рублей остаток меньше истраченной суммы?

Автор: Гость