А)вася купил 30 булочек по 5 руб.а маша - 5 булочек по 30 руб.кто заплатил больше денег? Б)у васи 250руб.Сколько у него осталось денег? ..на сколько больше он истратил денег , чем у него осталось? в) у маши было 200 руб.на с...
Математика
А)вася купил 30 булочек по 5 руб.а маша - 5 булочек по 30 руб.кто заплатил больше денег? Б)у васи 250руб.Сколько у него осталось денег? ..на сколько больше он истратил денег , чем у него осталось? в) у маши было 200 руб.на сколько рублей остаток меньше истраченной суммы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5*30=150(руб.)-заплатил Вася за 30 булочек 2)30*5=150(руб.)-заплатила Маша за 5 булочек 3)250-150=100(руб.) -осталось у Васи 4)200-150=50(руб.)-осталось у Маши И Вася Истратил на 150 раз больше чем у него осталось (250-100=150)
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