Можно ли назвать Столетнюю войну самым длинным в истории военным конфликтом?
История
Можно ли назвать Столетнюю войну самым длинным в истории военным конфликтом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно.Шла в 4 этапа. С паузами на перемирия (самое долгое - 10 лет) и борьбу с чумой (1348 г.) с 1337 по 1453. Противники: Англия и Франция. Причины: Франция хотела вытеснить Англию с юго-западных земель Аквитании и завершить объединение страны. Англия - упрочить влияние в провинции Гиень и вернуть утраченные при Иоанне Безземельном - Нормандию, Мен, Анжу. Осложнение: Фландрия - формально находилась под эгидой французской короны, по факту была свободна, но зависела в сукноделии от английской шерсти. Повод: притязания английского короля Эдуарда III из династии Плантагенетов-Анжуйских (внука по материнской линии французского короля Филиппа IV Красивого из рода Капетингов) на галльский престол.Союзники: Англии - германские феодалы и Фландрия. Франции - Шотландия и Папа римский. Армии: Английская - наемная. Под командой короля. Основа - пехота (лучники) и рыцарские отряды. Французская – рыцарское ополчение, под руководством королевских вассалов. Перелом: после казни Жанны д’Арк в 1431-м и битвы за Нормандию началась национально-освободительная война французского народа с тактикой партизанских налетов. Итоги: 19 октября 1453 английская армия капитулировала в Бордо. Потеряв на континенте всё, кроме порта Кале (оставался английским еще 100 лет). Франция перешла на регулярную армию, отказалась от рыцарской конницы, отдала предпочтение пехоте, появилось первое огнестрельное оружие.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Биология
Русский язык
Выпишите дополнение вместе с теми словами, от которых они зависят 1. Октябрь прок??ывает дороги желтым ковром. 2. Сойка разгребает листья, ищит у...
Математика
У Тани было 7карандашей. Она отдала из них брату на 1 карандаш больше,чем оставила себе.Сколько карандашей осталось у Тани?