1.Кто такие Арабы(когда сформировались, характер жизни, этническая группа, время п??явления) 2.Значение Мекки (возникновение, значения для арабов) 3.Ислам(определение) 4.Причины объединения арабов к исламу 5.Держава Арабов(назв...

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Ара́бы — группа народов[ семитской этноязыковой группы, населяющих государства Ближнего Востока и Северной Африки. Численность арабов составляет около 430-450 млн человек. Более 90 % арабов исповедуют ислам, часть — христианство.1История 2Группы арабов 2.1Бедуины 2.2Сельские жители 2.3Городские жители 3 согласно месопотамским историческим свидетельствам арабы начали отделяться от других семитских народов не ранее I тыс. лет до н. э. В то время арабы южной Аравии уже создали процветающие города и царства (Саба и др.), а северные регионы Аравийского полуострова были населены главным образом кочевниками-бедуинами. С 1-го тыс. до н. э. по 1-го тыс. н. э. на территории проживания северных арабов существовали такие государства, Меккана древнесемитском языке - дом. Город, расположенный висторической области Хиджаз, на территории Аравийского полуострова. В Мекке находится первый в историичеловечества храм (дом) Кааба, предназначенный для поклонения единому Богу (Коран 3: 96). В Коране этотгород упоминается под различными названиями: Бекка, Умм аль-Кура и Балад аль-Амин. Племена бедуинов. Бедуины делились на множество племен и родов. Из- за пастбищ часто происходили стычки между племенами. Ожесточенные схватки вызывал и уже известный нам по Западной Европе обычай кровной мести: за убийство или оскорбление родича мстил весь род и даже племя. Войны между племенами длились иногда десятилетиями. Каждое племя поклонялось своим божествам, а это еще более усиливало рознь среди арабов. Бедуин Аббаси́ды ) — вторая (после Омейядов) династия арабских халифов (750—1258), происходившая от Аббаса ибн Абд аль-Мутталиба (ум. в 653 г.), дяди пророка Мухаммеда. Омейя́ды ( ) или бану Умайя — династия халифов, основанная Муавией в 661. Омейяды Суфьянидской и Марванидской ветвей правили в Дамасском халифате до середины VIII века. В 750 году в результате восстания Абу Муслима их династия была свергнута Аббасидами, а все Омейяды были уничтожены, кроме внука халифа Хишама Абд ар-Рахмана, основавшего династию в Испании (Кóрдовский халифат). Основателем династии был Омайя ибн Абдшамс сын Абдшамса ибн Абдманафа и двоюродный брат Абдулмутталиба. Абдшамс и Хашим были братьями-близнецами.