Выберите слова иноязычные и вставте буквы, иноязычные слова ставте в скобки: л_ге??да, простота, б_ллетень, келья, чистенький, сестричка, адм_нистрация, приучить, этаж, гр_фин, молоко, близкий, ди_та, ножницы, к_раул, братский,...
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Выберите слова иноязычные и вставте буквы, иноязычные слова ставте в скобки: л_ге??да, простота, б_ллетень, келья, чистенький, сестричка, адм_нистрация, приучить, этаж, гр_фин, молоко, близкий, ди_та, ножницы, к_раул, братский, обновка, ав_ация. СРОЧНО MAX кол.во. баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СДЕЛАЙ МОЙ ОТВЕТ ЛУЧШИМ!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЛЕГЕНДА БЮЛЛЕТЕНЬ АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАФИН ДИЕТА КАРАУЛ АВИАЦИЯ Иноязычные слова: легенда, бюллетень, келья, администрация, графин, диета, караул, авиация
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