Диалог на тему шоколад по каз яз
Қазақ тiлi
Диалог на тему шоколад по каз яз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Салем! Салем! Калайсын? Жаксы, өзің? Менде, асханада шоколадты арзан багада сатып жатыр екен! Үлгергеніңше алып ал! Ааа, рахмет! Оқасы жоқ
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