(152 3/4-148 3/8)•3/10:1/5 пожалуйста помогите

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1.152 3/4 домножаем на 2, тогда будет 152 6/8-148 3/8=4 3/8 2. 4 3/8×3/10=4 9/18 ето число можна скоротить на 9, тогда будет 4 1/2 3. 4 1/2 ÷ 1/5 ми перевертаем дроб и тогда вместо деления будет умножение 4 1/2×5/1=4 5/2=6 1/2