Решите задачу с краткой записью и решением

Математика
Решите задачу с краткой записью и решением
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде все логично Начальное время-11ч. дорога-1ч. осмотр-1ч 10мин. 11+1+1,10= 13,10= 13ч 10 мин. Ответ: они вернулись в 13 часов 10 минут.
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