Про хорошех боктериях рассказ пожалуйста
Биология
Про хорошех боктериях рассказ пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бактерии-это микроорганизмы,которые распространены повсюду .Они бывают вредными и полезными.Вредные больше всего причиняют вред человеку.Когда они попадают в организм человека, то вызывают различные заболевания. Полезные бактерии , участвуют в различных процессах.Например, бифидобактерии человека.Они живут в организм человека,чаше в кишечник.Они играют значимую роль в организме.При дифиците у человека может возникнуть чаще всего диарея,понос. Также в организме человека имеются бактерии , которие имеют свойства антигрибковым,антибактериальным.Из бактерии да данном времени готовятся различные лекарство. Также бактерии участвуют в фотоснтезе растений.
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