В несколько вареников разложили 15 вишен по 3 вишни в каждый. Сколько вареников пол??чилось? Как можно составит краткой записи задачи в рамках

Математика
В несколько вареников разложили 15 вишен по 3 вишни в каждый. Сколько вареников пол??чилось? Как можно составит краткой записи задачи в рамках
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вишень - 15 штук. Вареников - ? По сколько - по 3 штуки. 15:3=5 вареников. Ответ: 5 вареников.
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