В несколько вареников разложили 15 вишен по 3 вишни в каждый. Сколько вареников пол??чилось? Как можно составит краткой записи задачи в рамках

Математика

В несколько вареников разложили 15 вишен по 3 вишни в каждый. Сколько вареников пол??чилось? Как можно составит краткой записи задачи в рамках

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