Ищу парня пиши я! кто будет в друзья добавти

Музыка
Ищу парня пиши я! кто будет в друзья добавти
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Автор: Гость
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Гость:
Я меня добавь вот так
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