Разноуровневые задания 2 класс страница24 задание 3

Гость: Гость:

там где летит не птица воет не зверь ветер там где Посмотрю я в окошко идёт длинный Антошка этот дождь белый Тихон с неба спихан где пробегает ковром устилает снега это кручу бурчу знать никого не хочу это метель сверкнет мигнет кого-то позовет это гроза