Разноуровневые задания 2 класс страница24 задание 3

Окружающий мир
Разноуровневые задания 2 класс страница24 задание 3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
там где летит не птица воет не зверь ветер там где Посмотрю я в окошко идёт длинный Антошка этот дождь белый Тихон с неба спихан где пробегает ковром устилает снега это кручу бурчу знать никого не хочу это метель сверкнет мигнет кого-то позовет это гроза
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