A+21000=100000 y•4=560000 b-47000=100000 Помогите решить уравнение!!!!пожалуйста .
Математика
A+21000=100000 y•4=560000 b-47000=100000 Помогите решить уравнение!!!!пожалуйста .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А+21000=100000 а=100000-21000=79000 а=79000 Проверка:79000+21000=100000 у×4=560000 у=560000:4=140000 у=140000 Проверка: 140000×4=560000 b-47000=100000 b-100000+47000=147000 b=147000 Проверка:147000-47000=100000
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