Помогите пожалуйста, решите и уравняйте эти реакции. ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЮ
Химия
Помогите пожалуйста, решите и уравняйте эти реакции. ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЮ
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Вот............……...……
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