Выпишите из текста три слов-названия предмета,три слова названия действия,три словапризнаков
Русский язык
Выпишите из текста три слов-названия предмета,три слова названия действия,три словапризнаков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А сам текст? Ведь из него нужно выписать слова.
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