Как научится делать деление
Математика
Как научится делать деление
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это легко тебе просто нужно представить например: у вас с другом по 30 руб а если разделить на 2 получится каждому по 15 тоесть :30:2=15
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