Как научится делать деление

Математика
Как научится делать деление
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это легко тебе просто нужно представить например: у вас с другом по 30 руб а если разделить на 2 получится каждому по 15 тоесть :30:2=15
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите это срочно английский надо перевести
Ответить
Українська література
Чого мене навчила пригодницька повість Ярослава Стельмаха митькозавр з Юрківки
Ответить
Математика
Сколько километров проходит катер за четверть часа если за час он проходит 20 кило??етров объясни свой ответ
Ответить
Математика
В классе 12 девочек и 16 мальчиков. Какую часть составляют в классе девочки а какую мальчики? Помогите решить задачу
Ответить
Английский язык
Английский язык 2 класс Помогите пожалуйста
Ответить