Сколько километров проходит катер за четверть часа если за час он проходит 20 кило??етров объясни свой ответ

Математика
Сколько километров проходит катер за четверть часа если за час он проходит 20 кило??етров объясни свой ответ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 час - 20 км; 1\4 часа - х км; 20*1\4:1=5 км ответ:5 км
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