Сколько километров проходит катер за четверть часа если за час он проходит 20 кило??етров объясни свой ответ
Математика
Сколько километров проходит катер за четверть часа если за час он проходит 20 кило??етров объясни свой ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 час - 20 км; 1\4 часа - х км; 20*1\4:1=5 км ответ:5 км
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