Плата за интернет составляет 420 рублей в месяц, в следующем месяце она увеличится ??а 15%. сколько рублей следует платить в следующем месяце?

Алгебра
Плата за интернет составляет 420 рублей в месяц, в следующем месяце она увеличится ??а 15%. сколько рублей следует платить в следующем месяце?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: Плата за интернет увеличится в рублях: 420*15%:100%=420*0,15=63 (руб) В следующем месяце плата за интернет составит: 420+63=483 (руб) Ответ: 483 руб
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