Плата за интернет составляет 420 рублей в месяц, в следующем месяце она увеличится ??а 15%. сколько рублей следует платить в следующем месяце?

Алгебра

Плата за интернет составляет 420 рублей в месяц, в следующем месяце она увеличится ??а 15%. сколько рублей следует платить в следующем месяце?

Автор: Гость