Сравните дроби не приводя их к общему знаменателю 15 17 и 17 14 с решением

Математика
Сравните дроби не приводя их к общему знаменателю 15 17 и 17 14 с решением
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15/17 нет целой части 17/14=1 целой 3/14 значит, 15/17<17/14
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