Человек массой 80 кг стоит на снегу в лыжных ботинках. Длина подошвы каждого ботинка 35 см ,а ширина 12 см . Определите давление ,оказываемое человеком на снег? Во сколько изменится это давление ,если человек встанет на лыжи, д...
Физика
Человек массой 80 кг стоит на снегу в лыжных ботинках. Длина подошвы каждого ботинка 35 см ,а ширина 12 см . Определите давление ,оказываемое человеком на снег? Во сколько изменится это давление ,если человек встанет на лыжи, длина которых 200 см, а ширина 15 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P1=mg/2s=80*10/2*0.35*0.12=9523 па=9,52 кПа Р2=80*10/2*2*0,15= 1333 па=1,3 кПа Р1/Р2=9,52/1,3=7,16 УМЕНЬШИТСЯ в 7,16 раз
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