Человек массой 80 кг стоит на снегу в лыжных ботинках. Длина подошвы каждого ботинка 35 см ,а ширина 12 см . Определите давление ,оказываемое человеком на снег? Во сколько изменится это давление ,если человек встанет на лыжи, д...

Физика

Человек массой 80 кг стоит на снегу в лыжных ботинках. Длина подошвы каждого ботинка 35 см ,а ширина 12 см . Определите давление ,оказываемое человеком на снег? Во сколько изменится это давление ,если человек встанет на лыжи, длина которых 200 см, а ширина 15 см

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