КАКИЕ ОБИТАТЕЛИ ЗООСАДА ТЕБЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО ЗАПОМНИЛИСЬ ЗАПОЛНИ ТАБЛИЦ ОБИТАТЕЛИ ЗООСАДА СЛОВА, ПОМОГАЮЩИЕ ПРЕДСТАВИТЬ ИХ ХАРАКТЕРУ
Литература
КАКИЕ ОБИТАТЕЛИ ЗООСАДА ТЕБЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО ЗАПОМНИЛИСЬ ЗАПОЛНИ ТАБЛИЦ ОБИТАТЕЛИ ЗООСАДА СЛОВА, ПОМОГАЮЩИЕ ПРЕДСТАВИТЬ ИХ ХАРАКТЕРУ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обитатили зоосада:В зоосаде есть животные как медведи,хищные птицы,хищники волки лвы. Слова помогающие представить их характер. Посогите первое есть а второе!!!!!
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