Помогите пожайлуста: Слиянием,каких народов образовались: Метисы Мулаты Самбо

География
Помогите пожайлуста: Слиянием,каких народов образовались: Метисы Мулаты Самбо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Метисы рождаются от союзов европеоидов с индейцами.Мулаты - тоже от союзов смешанных, но европеоидов с негроидами.Самбо -  потомки от смешанных браков индейцев и негроидов.

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