Помогите пожайлуста: Слиянием,каких народов образовались: Метисы Мулаты Самбо
География
Помогите пожайлуста: Слиянием,каких народов образовались: Метисы Мулаты Самбо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Метисы рождаются от союзов европеоидов с индейцами.Мулаты - тоже от союзов смешанных, но европеоидов с негроидами.Самбо - потомки от смешанных браков индейцев и негроидов.
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