Сочинение на тему Науырыз мерекесі на казахском желательно с переводом.

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Біз мектепте наурыз мерекесын тойладық.Біз достарыміз бен дәмді тағамдарды жасап келдік.Мектепте наурыз мерекесіне арналған концерт қойдық.Мектепте наурыз мерекесін жақсы қарсы алдық және жақсы ойнадық. Маған наурыз мерекесі унайды. перевод Мы в школе отпраздновали праздник наурыз.Мы с друзьями приготовили вкусную еду.В школе на праздник наурыз был концерт.В школе праздник наурыз отпраздновали хорошо и хорошо веселились.Мне нравится праздник наурыз.