Помогите пожалуйста с номером 2 и 4
Алгебра
Помогите пожалуйста с номером 2 и 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№2 x^2 ( x+1)(x-2) x^2(x^2 -2x +x -2) X^2(x^2 -x -2) x^4-x^3 -2x^2 ответ 1
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