Помогите решить задачу,заранее спасибо! Ученик мастера за 6часов изготовил 24дет??ли.Сколько изготовит деталей мастер за это же время,если его производительность труда за час на 6деталей больше,чем у ученика?

Математика

Помогите решить задачу,заранее спасибо! Ученик мастера за 6часов изготовил 24дет??ли.Сколько изготовит деталей мастер за это же время,если его производительность труда за час на 6деталей больше,чем у ученика?

Автор: Гость