Помогите решить задачу,заранее спасибо! Ученик мастера за 6часов изготовил 24дет??ли.Сколько изготовит деталей мастер за это же время,если его производительность труда за час на 6деталей больше,чем у ученика?

Математика
Помогите решить задачу,заранее спасибо! Ученик мастера за 6часов изготовил 24дет??ли.Сколько изготовит деталей мастер за это же время,если его производительность труда за час на 6деталей больше,чем у ученика?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ученик 6 часов 2 детали мастер : 6 часов - х Производительность ученике -= 24 делить на 6=4 детали в час производительность мастера на 6 больше, значит 4+6=10 деталей в час сосставим пропорцию 6ч - х деталей 1ч - 10 дет х= 60 деталей
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