Запросите у пользователя курсы доллара и евро на сегодняшний день и имеющиеся у н??го рублёвую сумму, рассчитайте сколько долларов и евро он сможет купить

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Запросите у пользователя курсы доллара и евро на сегодняшний день и имеющиеся у н??го рублёвую сумму, рассчитайте сколько долларов и евро он сможет купить

Автор: Гость