Запросите у пользователя курсы доллара и евро на сегодняшний день и имеющиеся у н??го рублёвую сумму, рассчитайте сколько долларов и евро он сможет купить
Информатика
Запросите у пользователя курсы доллара и евро на сегодняшний день и имеющиеся у н??го рублёвую сумму, рассчитайте сколько долларов и евро он сможет купить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зачееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееем???
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